Душеприказчик Щедрина и Плисецкой: «Домик в Литве они завещали женщине, которая много лет за ним следила»

Бывший главный редактор «СЭ» Владимир Титоренко, близкий друг и душеприказчик великой пары — композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой рассказал об их завещании.

— Помните, что на остальных страницах завещания?

— Как делить наследство, кому что достанется. Там все четко расписано. Это касается и авторских прав на музыкальные произведения Щедрина, и семейных накоплений. Например, домик в Литве завещан женщине, которая много лет за ним следила. Ну а квартиру на Тверской, где я не раз бывал, Щедрин в 2022-м передал государству. Из нее уже сделали музей.

— Вам тоже что-то завещали?

— Нет. На память о Щедрине и Плисецкой у меня остались их книжки, альбомы, диски. Еще как-то итальянский галстук подарили.

— Книги — с дарственной строкой?

— Да. Недавно перелистывал и обратил внимание, что на первых порах Майя Михайловна писала: «Владимиру Юрьевичу Титоренко...» А когда сдружились, уже начинала так: «Дорогому Володе...»