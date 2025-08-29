Душеприказчик Щедрина и Плисецкой: «Они завещали развеять свой прах над Россией. Где конкретно — не уточнили. Жду звонка адвоката»

Бывший главный редактор «СЭ» Владимир Титоренко, близкий друг и душеприказчик великой пары — композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой рассказал об их последней воле.

— Почему на роль душеприказчика Щедрин и Плисецкая выбрали именно вас?

— Мы дружили. Детей у них не было. Как я понимаю, Родион Константинович и Майя Михайловна искали человека известного, любящего балет. Но не из балетного мира. Где много сплетников, завистников, недоброжелателей. Щедрин позвонил мне в 2007-м: «Можете к нам домой приехать?» — «Да, конечно». Приезжаю — сидит адвокат. Родион Константинович говорит: «Володя, прошу серьезно отнестись к нашим словам. Мы с Майей составили завещание, хотим, чтобы вы были нашим душеприказчиком». Пока осмысливал услышанное, он добавил: «Мы постараемся, чтобы вам как можно дольше не пришлось вступать в эти обязанности».

— Что конкретно в них входит?

— Проследить, чтобы все написанное в завещании было выполнено. Включая финальный пункт: «Наша последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба праха соединить воедино и развеять над Россией».

— Как вы узнали о смерти Щедрина?

— Из теленовостей.

— Сразу достали завещание?

— Нет. Оно дома, в Москве. А я сейчас с женой в Евпатории.

— Ну и какой теперь план действий?

— Честно? Понятия не имею. Щедрин умер в Мюнхене. Но где его кремируют — там или в Москве? Если в Германии, то кто и когда привезет урну с прахом? Пока вопросов больше, чем ответов. Надеюсь, в ближайшее время адвокат Щедрина со мной свяжется, и что-то прояснится.

— Урна с прахом Плисецкой все это время хранилась в Мюнхене?

— Не знаю.

— Вы говорили, что место, где нужно развеять их прах, в завещании не указано.

— В том-то и дело. Может, адвокат в курсе?

— У вас даже версии нет?

— Абсолютно. Сейчас понимаю, что надо было сразу уточнить. Но я был так потрясен, когда Родион Константинович и Майя Михайловна объявили меня своим душеприказчиком и вручили девятистраничное завещание, что никаких вопросов не задавал.