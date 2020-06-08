Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, также входящая в руководство «Юнармии» в интервью «СЭ» выразила мнение, что в этом году юнармейцы не будут принимать участие в параде Победы, который состоится 24 июня на Красной площади.

В предыдущие годы эта организация была неизменным участником парада 9 мая. Однако сейчас в ситуацию вмешалась пандемия, которая окончательно не побеждена до сих пор.

— Ваше мнение: парад 24-го июня вообще нужен?

— Личное мое мнение: нет. Зачем тогда было 9 мая что-то проводить? Строго бы перенесли на 24 июня и все. А так, получается, мы и в мае смотрели на самолеты, провели онлайн-шествие Бессмертный полк, и теперь будем. Я понимаю, что это дань уважения, но нынешний год — особенный, сложный. Нужно учитывать реалии. Жизнь идет дальше. Как это будет в июне? На юге России жара, мошка. Да и в мае настроение у всей страны другое. По внутренней наполняемости с 9 мая ни одна дата не сравнится.

Историю мы не забудем. День Победы — великий день. Но настоящий патриотизм заключается не в том, чтобы любой ценой провести шествие Бессмертного полка. Онлайн формат показал, что это тоже работает. По крайней мере, в нынешней ситуации. Мне кажется, мы провели его достойно. Я понимаю, что, с одной стороны, всем хотят поднять дух. Но с другой — как бы это все не сыграло в другую сторону.

— Будут ли в этом году юнармейцы принимать участие в параде Победы?

— Не могу сказать точно. В силу известных обстоятельств мы давно не собирались. Знаю, что в Волгограде юнармейцем пока не дали разрешения участвовать в параде. Может быть, и на российском уровне в этом году обойдется без них. Минпросвещения, например, рекомендовало открыть детские лагеря только с 1 июля. Да и то со множеством рекомендаций и ограничений. И если взрослые могут готовиться на полигоне в Алабино, то где репетировать детям? Подготовка ведь серьезная. Так что, думаю, в этом году Юнармия не будет шагать по Красной площади. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Лебедевой — на сайте «СЭ»