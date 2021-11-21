Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Друг Усмана Нурмагомедова переведен из-под домашнего ареста в СИЗО

20:31
Теги:

Камалу Идрисову, который является фигурантом дела о наезде на сотрудника полиции, переквалифицировали статью и ужесточили меру пресечения. Постановлением суда Махачкалы подозреваемый заключен под стражу, сообщает ФАН.

Ранее стало известно, что 11 ноября машина, в которой находились Идрисов и Нурмагомедов, наехала на сотрудника полиции в аэропорту в Каспийске. По данным видеокамеры регистратора, автомобиль двигался со скоростью более 200 км/ч, из-за чего автомобиль был остановлен работниками ДПС.

По версии следствия, за рулем автомобиля находился Идрисов. 13 ноября он был отправлен под домашний арест. Нурмагомедов проходит по делу как свидетель.

Дополнительная информация:

https://riafan.ru/1558518-figurant-dela-o-naezde-na-policeiskogo-sportsmen-idrisov-otpravlen-v-sizo

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Умер актер Михаил Зубов
0