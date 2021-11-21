Друг Усмана Нурмагомедова переведен из-под домашнего ареста в СИЗО

Камалу Идрисову, который является фигурантом дела о наезде на сотрудника полиции, переквалифицировали статью и ужесточили меру пресечения. Постановлением суда Махачкалы подозреваемый заключен под стражу, сообщает ФАН.

Ранее стало известно, что 11 ноября машина, в которой находились Идрисов и Нурмагомедов, наехала на сотрудника полиции в аэропорту в Каспийске. По данным видеокамеры регистратора, автомобиль двигался со скоростью более 200 км/ч, из-за чего автомобиль был остановлен работниками ДПС.

По версии следствия, за рулем автомобиля находился Идрисов. 13 ноября он был отправлен под домашний арест. Нурмагомедов проходит по делу как свидетель.