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Сегодня, 19:55

Друг Тиммы заявил, что репутация Седоковой помешала баскетболисту перейти в клуб Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Янис Тимма.
Фото Global Look Press

Гатис Лининьш, друг погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал, что спортсмен незадолго до смерти вел переговоры с несколькими командами Единой лиги ВТБ.

«Мне подтвердили, что были проведены тесные переговоры с несколькими командами баскетбольной лиги ВТБ о возможности Яниса играть за одну из них после Нового года», — написал Лининьш в своих соцсетях.

По словам мужчины, одним из сдерживающих факторов взять Яниса в команду была скандальная репутация его экс-супруги Анны Седоковой.

«Профессиональные команды хотят брать игрока, сконцентрированного на баскетболе на 100 процентов, а не на семейных интригах», — добавил он.

Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти баскетболиста. Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы допускают, что самоубийство Тиммы могло быть подстроено.

17 декабря тело баскетболиста нашли в центре Москвы. Предварительной причиной смерти 32-летнего латвийца называется асфиксия. Похороны Тиммы состоялись 27 декабря в Риге.

Баскетбол
Янис Тимма
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