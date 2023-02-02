Друг Тарзана рассказал, что артист не сбежал из страны, получив повестку

Друг Сергея Глушко (Тарзан) сообщил, что артист получил повестку в военкомат и готов был мобилизоваться.

«Вот вам факт. Когда ему, как и многим, пришла повестка о мобилизации, он не помчался покупать билеты на самолет в Турцию, чтобы пересидеть, нет! Первым делом пришел в военкомат. Но... ему там сказали: иди отсюда, нам молодые нужны. То есть он для мобилизации по возрасту просто не подошел — ему 52 года. А он был готов!» — сообщил KP.RU знакомый Глушко.

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