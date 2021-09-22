Друг Сергея Доренко раскрыл подробности последнего разговора с погибшим журналистом

Бронислав Виногродский, работавший «шаманом» в ФК «Москва», в интервью «СЭ» рассказал о последнем разговоре со своим другом — известным журналистом Сергеем Доренко. Они общались 9 мая 2019 года за несколько часов до смерти Доренко, разбившегося в аварии на мотоцикле.

— Меня Доренко когда-то учил: «Хочешь получить удовольствие от путешествия — никого не гони». Вы о чем говорили по пути?

— Знаете, что запомнилось? Вот последний его приезд сюда был 9 мая. Мы все время говорили о смерти!

— Ну и ну.

— У меня эта тема — нетабуированная. Люблю говорить про смерть. Но — не всегда и не со всеми.

— Кто начал?

— Сергей приехал, сел вот здесь. Вдруг начал говорить про смерть! Говорил, как сильна у нас некрофилия, постоянная идеализация смерти, гибели... Еще термин какой-то вставил, характеризующий эти отношению со смертью, — стараюсь и не могу вспомнить! Вот это все меня прямо вставило.

— Есть зловещая, но реальная шутка — «маска смерти» на человеке, который вот-вот уйдет. На Доренко это было?

— Когда постфактум вспоминал, анализировал — да, была «маска смерти». Я не разглядел! Казалось, это просто сильная усталость. Серега страшно устал! Но «удержать и остановить» — это к нему не применимо. Он же как танк. Все наши «останься» снова не сработали.

— Уговаривали остаться?

— Еще как! Все время ему говорил: «Останься!»

— Хоть раз уговорили?

— Ни разу. Всегда уезжал. Говорил: «Обязательно надо к тебе с семьей приехать». Но он же такой — то туда, то сюда... Ко мне мог заскочить на мотике на полчаса — сделав крюк в двести верст!

— Как в последний свой день?

— Вот именно. Просто обсудить что-то. Побеседовать. Сели — и начали говорить про смерть. Потом стал вдруг вспоминать свою ушедшую родню. Дедов, прадедов. Отца вспомнил. Тот летчик был, генерал. На что бы ни переключились — выводил разговор на смерть!

— Как странно.

— Потом он умчался, я пошел в баню. Вон она, банька-то моя. В соседнем доме. Вдруг звонок: «Сережа умер». Я в ту же секунду понял: ах, вот про что был весь наш разговор!

Полностью интервью с Брониславом Виногродским читайте на сайте «СЭ»