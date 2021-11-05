Дрозд назвал мерзавцами людей, напавших на мужчину с ребенком в Москве

Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» нападение группы людей на мужчину с ребенком в Москве.

«Это подонки, негодяи и мерзавцы. По всем законам и статьям, даже чисто по человечески при возникновении конфликта нельзя, чтобы это видел ребенок. Не знаю, что у них там случилось. Несколько человек на одного напали, ребенок это все видел, это ужасная история, за это надо жестко наказывать. Я бы предложил дать им подумать над своим поведением в местах заключения лет десять, а потом депортировать их, если они граждане другой страны. Если нет, то нужен жесткий контроль после этих дел. Это безобразие, которое заслуживает жесткого наказания», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.