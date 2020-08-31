Известная журналистка и ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева поделилась мнением о словах российского актера Никиты Джигурды.

Ранее Джигурда заявил, что актер Михаил Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП 8 июня, а также предоставил доказательства монтажа видео с места аварии.

— Джигурда подает заявление в полицию на Добровинского из-за видео, на котором Ефремов выходит из автомобиля после смертельного ДТП, — написала Скабеева в Telegram-канале. — Джигурда считает, что это смонтированное видео, и Ефремов за рулем не сидел: «Я являюсь правозащитником. И даже Добровинский уже называет меня господином, а не городским сумасшедшим».

Ну да какой же вы господин. Довели все окончательно до абсурда. Пытаются процесс затянуть. А смысл?

Все равно ведь посадят. С позором. И сидеть будет дольше, чем если бы покаялся и признал. Больно смотреть на разложение человека.

8 июня автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет