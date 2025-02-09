Доставленный в реанимацию комментатор Скворцов находится в сознании

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что врачам удалось стабилизировать состояние спортивного журналиста Романа Скворцова.

Ранее в воскресенье стало известно, что 49-летний телеведущий попал в реанимацию в одну из больниц Новосибирска.

«Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм! Состояние стабилизировалось, но некоторое время в станционаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.