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20 февраля 2025, 13:43

Гашек: «Переговоры России и США я считаю предательством Чешской Республики»

Даниил Аршавский

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек выступил с критикой прошедших в Саудовской Аравии переговоров России и США, где делегации стран обсуждали восстановление отношений между государствами и урегулирование конфликта на Украине.

«Поскольку речь идет также о защите нашей страны (которая была бы следующей в очереди при возможном нападении России на Польшу или Словакию после Украины), я считаю такие действия предательством Чешской Республики», — приводит слова Гашека «Газета.Ru».

60-летний чех неоднократно высказывался против возвращения российских спортсменов на международные турниры. В начале февраля он назвал ошибкой потенциальный допуск России допустили до Олимпиады-2026.

Гашек является двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом.

Источник: «Газета.ru»
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Доминик Гашек
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