Доктор Авраменко: «Шагнул в подъезд — и тут же сильнейший удар битой в лицо. Следующее воспоминание — я в реанимации...»
Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как на него напали наркоманы.
— Знаем историю — ваша жизнь висела на волоске. Наркоманы напали в подъезде, дело закончилось реанимацией.
— Для читателей у меня есть более интересные истории!
— Давайте уж с этой разберемся. Вы прошли по грани — что может быть интереснее?
— Ну, прошел. Это конец девяностых. Дом в Жуковке строить уже начал, а жил в той самой квартире в Строгино, которую получил от ЦСКА за Олимпиаду. Зашел в магазин, потом с продуктами в подъезд. А человек пять пацанов рядышком: «Шу-шу-шу...»
— Они нырнули следом?
— Я шагнул в подъезд — и тут же сильнейший удар битой в лицо. Следующее воспоминание — я в реанимации госпиталя Вишневского. Началось расследование. Оказалось, эти пацаны — наркоманы. Выслеживали людей возле магазинов, на достойных машинах. Желательно, чтобы у мужика руки были заняты сумками. «Вели» до подъезда — там лупили битой.
— Какой кошмар.
— Забрали у меня, помню, три тысячи рублей, 200 долларов, сорвали крестик... Кредитную карточку оставили — наверное, не понимали, что это такое. Ключи от автомобиля тоже не взяли. Схватили только то, что нужно вот сейчас для наркоты.
— Милиция что сказала?
— «Вы в нашем районе 36-й пострадавший». Этот район наркоманы как раз шерстили.
— Говорите — выловили их?
— Да, поймали. Насколько знаю, не только правоохранительные органы ими занимались. Слишком многим людям доставили неприятности. Наказаны были по полной.
— Есть версия — для чего вам было дано такое испытание?
— Может, чтобы еще глубже познал смысл жизни? Подумал о Боге, вечности, добре, зле... Пять часов длилась операция!
— Настолько сильный был удар?
— Такой, что у меня челюсти сбоку нет — стоит титановая пластина. На семи саморезах. Глаз вообще упал. Сосо Павлиашвили на следующий день навестил в реанимации — не узнал меня.