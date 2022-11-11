Спортивный врач сборных СССР Авраменко рассказал, как на него напали наркоманы

Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как на него напали наркоманы.

— Знаем историю — ваша жизнь висела на волоске. Наркоманы напали в подъезде, дело закончилось реанимацией.

— Для читателей у меня есть более интересные истории!

— Давайте уж с этой разберемся. Вы прошли по грани — что может быть интереснее?

— Ну, прошел. Это конец девяностых. Дом в Жуковке строить уже начал, а жил в той самой квартире в Строгино, которую получил от ЦСКА за Олимпиаду. Зашел в магазин, потом с продуктами в подъезд. А человек пять пацанов рядышком: «Шу-шу-шу...»

— Они нырнули следом?

— Я шагнул в подъезд — и тут же сильнейший удар битой в лицо. Следующее воспоминание — я в реанимации госпиталя Вишневского. Началось расследование. Оказалось, эти пацаны — наркоманы. Выслеживали людей возле магазинов, на достойных машинах. Желательно, чтобы у мужика руки были заняты сумками. «Вели» до подъезда — там лупили битой.

— Какой кошмар.

— Забрали у меня, помню, три тысячи рублей, 200 долларов, сорвали крестик... Кредитную карточку оставили — наверное, не понимали, что это такое. Ключи от автомобиля тоже не взяли. Схватили только то, что нужно вот сейчас для наркоты.

— Милиция что сказала?

— «Вы в нашем районе 36-й пострадавший». Этот район наркоманы как раз шерстили.

— Говорите — выловили их?

— Да, поймали. Насколько знаю, не только правоохранительные органы ими занимались. Слишком многим людям доставили неприятности. Наказаны были по полной.

— Есть версия — для чего вам было дано такое испытание?

— Может, чтобы еще глубже познал смысл жизни? Подумал о Боге, вечности, добре, зле... Пять часов длилась операция!

— Настолько сильный был удар?

— Такой, что у меня челюсти сбоку нет — стоит титановая пластина. На семи саморезах. Глаз вообще упал. Сосо Павлиашвили на следующий день навестил в реанимации — не узнал меня.