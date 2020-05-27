Доктор Мясников: «В России заражены или переболели коронавирусом примерно 7 миллионов человек»

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников заявил об уверенности в том, что количество зараженных коронавирусом в России гораздо больше, чем приводится в официальных источниках.

— Можно делать сколько угодно тестов и выявлять контакты, — сказал в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак Мясников. — Уйдет один — и все. Из ста заболевших один ускользнет и пойдет заражать. Это борьба с тенью, все равно, что комаров руками ловить. Примерно 5 процентов населения развитых стран с коронавирусом либо заражены, либо перенесли болезнь. В России это примерно семь миллионов. Получается, что на семь миллионов людей у нас смертность — три тысячи людей. Причем в том же Китае считали смертность только по симптомам коронавируса, а в Италии — всех подряд.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 986 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.