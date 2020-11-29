Доктор Мясников предсказал новую смертельную эпидемию

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что в мире может возникнуть новая серьезная эпидемия с большим уровнем смертности.

«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет.

«Птичий» или «свиной» рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку.) В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг», — написал Мясников.