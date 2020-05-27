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Доктор Мясников: «Мы будем жить с коронавирусом, никуда он больше не уйдет»

17:45
Александр Мясников. Фото Facebook
Александр Мясников. Фото Facebook
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Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус останется на долгое время.

Всю жизнь мы будем жить с коронавирусом, никуда он больше не уйдет, — сказал в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак Мясников. — Поэтому ждать, что он пойдет в ноль, такого не будет. Нам надо научиться с этим жить.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 986 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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