Доктор Мясников: «Мы будем жить с коронавирусом, никуда он больше не уйдет»

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус останется на долгое время.

— Всю жизнь мы будем жить с коронавирусом, никуда он больше не уйдет, — сказал в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак Мясников. — Поэтому ждать, что он пойдет в ноль, — такого не будет. Нам надо научиться с этим жить.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 986 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.