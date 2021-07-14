Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Доктор Мясников: «Коронавирус пришел к нам навсегда»

14 июля 2021, 14:30
Александр Мясников. Фото 24smi.org
Александр Мясников. Фото 24smi.org
Теги:

Главный врач ГКБ № 71, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников заявил, что коронавирус в будущем не исчезнет.

«Коронавирус пришел к нам навсегда, — цитируют Мясникова «Аргументы и Факты». — Он не исчезнет, как не исчезла и испанка. H1N1 — один из компонентов птичьего гриппа, который в начале XX века убил 100 миллионов человек, а потом выродился в обычный сезонный грипп, циркулирующий каждую зиму. Сегодня все вакцины от гриппа содержат антиген к испанке. Уверен, та же участь постигнет и коронавирус».

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3966), Московской области (2469), Санкт-Петербурге (1942), Нижегородской области (531) и Свердловской области (461).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Аваков допустил ошибку в сообщении о своей отставке
Где проводит отпуск вместе с сыном Ксения Собчак
Тело пропавшей жительницы Новосибирска было залито бетоном в овраге
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
30
Офсайд