Доктор Мясников: «Коронавирус пришел к нам навсегда»

Главный врач ГКБ № 71, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников заявил, что коронавирус в будущем не исчезнет.

«Коронавирус пришел к нам навсегда, — цитируют Мясникова «Аргументы и Факты». — Он не исчезнет, как не исчезла и испанка. H1N1 — один из компонентов птичьего гриппа, который в начале XX века убил 100 миллионов человек, а потом выродился в обычный сезонный грипп, циркулирующий каждую зиму. Сегодня все вакцины от гриппа содержат антиген к испанке. Уверен, та же участь постигнет и коронавирус».

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3966), Московской области (2469), Санкт-Петербурге (1942), Нижегородской области (531) и Свердловской области (461).