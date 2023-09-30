Доктор медицинских наук посоветовал Костомарову с осторожностью относиться к активным тренировкам

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков отреагировал на видео в соцсетях, где прославленный фигурист Роман Костомаров плавает в бассейне в протезах после ампутации конечностей.

«Удивило, что Роман уже плавает в протезах. Удивительно быстро идет восстановление организма. Конечно, мы не знаем всего, но физическая форма у Костомарова развивается очень быстро. Но нужно быть готовым ко всему, ухудшения могут прийти неожиданно. Плавание не несет в себе ничего плохого в случае Романа, но больше похоже на пиар-ход. Многие звезды так пытаются продемонстрировать свое здоровье. Иногда это вредит. Нужно с большой осторожностью относиться к активным тренировкам, следить за состоянием каждый день. Иначе можно пропустить возможную негативную тенденцию», — приводит слова Шестакова Sport24.

29 сентября Костомаров выложил видео, как он плавает в бассейне.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

23 сентября Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция.