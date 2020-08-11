Дочь Президента сделала прививку от коронавируса. Вакцину разработали в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса.

Как передает ТАСС, на совещании с правительством во вторник глава государства отметил, что первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.

— Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте, — цитирует ТАСС Путина. — После первого укола у нее была температура 38 градусов, на следующий день — чуть больше 37. И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры антител высокие.

Ранее Путин объявил о регистрации во вторник первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.