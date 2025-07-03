ДоброFON собрал на шоу Загитовой свыше полумиллиона рублей на благотворительность

27-28 июня в Санкт-Петербурге состоялись показы рок-мюзикла на льду Алины Загитовой, созданного по мотивам повести Грина «Алые Паруса».

Официальным партнером мероприятия выступила благотворительная программа «ДоброFON», организовавшая тематическую зону в фойе Ледового дворца на проспекте Большевиков. В рамках работы зоны гостям мероприятия представили ключевые благотворительные инициативы, реализованные в течение минувшего сезона фигурного катания.

Посетители получили возможность не только получить автографы и сделать фотографии с легендарными фигуристами — Алексеем Ягудиным, Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, но и принять участие в благотворительной акции, приобретая мерч в обмен на добровольные пожертвования.

Благодаря акции ДоброFON по итогам двухдневных показов было собрано более 500 000 рублей. Все средства направлены в фонды «Дела Семейные» и «Милосердие детям» для оказания адресной помощи тяжелобольным детям и одиноким пожилым людям, а также поддержки семей с детьми, воспитанников детских домов и подростков.

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