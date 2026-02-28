До 20 волейболисток погибли при ударе по спортзалу на юге Ирана

В результате удара Израиля по спортзалу на юге Ирана в числе жертв оказались волейболистки, сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти.

«От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде», — передает телеканал.

Удар был нанесен 28 февраля в рамках военной операции США и Израиля против Ирана. По информации SNN, по городскому округу Ламард пришлось попадание четырех ракет. Число раненых достигло порядка 100 человек.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max