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28 февраля, 21:57

До 20 волейболисток погибли при ударе по спортзалу на юге Ирана

Алина Савинова

В результате удара Израиля по спортзалу на юге Ирана в числе жертв оказались волейболистки, сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти.

«От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде», — передает телеканал.

Удар был нанесен 28 февраля в рамках военной операции США и Израиля против Ирана. По информации SNN, по городскому округу Ламард пришлось попадание четырех ракет. Число раненых достигло порядка 100 человек.

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