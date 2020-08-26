Дмитрий Турсунов разводится с женой

Известный в прошлом теннисист Дмитрий Турсунов подал на развод со своей супругой Адель, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, сначала о расставании с 37-летним Турсуновым объявила жена на своей странице в Instagram, но потом скрыла страницу.

У супругов есть дочь, которая родилась в прошлом году в США.

Дмитрий Турсунов — победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Российский теннисист закончил карьеру в 2018 году.