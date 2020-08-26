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Дмитрий Турсунов разводится с женой

10:05
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Известный в прошлом теннисист Дмитрий Турсунов подал на развод со своей супругой Адель, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, сначала о расставании с 37-летним Турсуновым объявила жена на своей странице в Instagram, но потом скрыла страницу.

У супругов есть дочь, которая родилась в прошлом году в США.

Дмитрий Турсунов — победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Российский теннисист закончил карьеру в 2018 году.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/20161

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