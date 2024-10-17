Свищев — о квадроберах: «Мне на это забавно смотреть»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о движении квадроберов.

«Я отношусь к этому с легкой иронией. Лично меня эта тема никак не беспокоит. Если любое движение находится в рамках российского законодательства, не нарушаются права других граждан и законы, то пусть хоть на голове стоят. На сегодняшний день для меня это забавно смотрится, и я не могу понять, что же в голове у этих мальчишек и девчонок, а порой даже и взрослых. Непонятно, что их привлекает в этом движении. Мне на это забавно смотреть», — сказал Свищев «СЭ».

Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

Дарик Агаларов