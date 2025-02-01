Селюк рассказал об общении с Садыговым: «Уверен, что следствие во всем разберется, и он будет полностью реабилитирован»

Известный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Головинского суда выпустить под залог поддерживающего «Химки» бизнесмена Туфана Садыгова.

«Я поддерживаю Туфана, мы, естественно, с ним общались. Уверен, что следствие во всем разберется, и он будет полностью реабилитирован. В «Химках» все обязательно наладится, а там дальше видно будет. Это неприятная ситуация для клуба, потому что, безусловно, все эти действия однозначно повлияли на работу. Я думаю, что Туфан справится с этой ситуацией, тем более сейчас с него снят домашний арест, поэтому он сможет в определенной степени руководить клубом, и все будет хорошо», — сказал Селюк «СЭ».

После 18 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Вероника Ольшукова