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Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

17:28
Дмитрий Хрусталев. Фото Instagram
Дмитрий Хрусталев. Фото Instagram
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Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка, сообщает 78.ru. Шоумена положили в больницу №40 в Ленинградской области.

В настоящий момент его диагноз уточняется.

По информации StarHit, он пребывает в коматозном состоянии и не может дышать самостоятельно. Сейчас Дмитрий находится в специализированной больнице, которая занимается лечением больных с COVID-19.

Дополнительная информация:

https://www.starhit.ru/novosti/dmitriy-hrustalev-popal-v-reanimatsiyu-v-tyajelom-sostoyanii-225904/

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