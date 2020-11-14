Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка, сообщает 78.ru. Шоумена положили в больницу №40 в Ленинградской области.
В настоящий момент его диагноз уточняется.
По информации StarHit, он пребывает в коматозном состоянии и не может дышать самостоятельно. Сейчас Дмитрий находится в специализированной больнице, которая занимается лечением больных с COVID-19.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.starhit.ru/novosti/dmitriy-hrustalev-popal-v-reanimatsiyu-v-tyajelom-sostoyanii-225904/