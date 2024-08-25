Губерниев о задержании Дурова: «Чтоб вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на задержание во Франции Павла Дурова, основателя и генерального директора Telegram.

«Не, ну Олимпиаду мы им простили!!! А Дурова не простим!!! Чтоб вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в Telegram.

Сообщается, что уже сегодня Дуров предстанет перед судом.