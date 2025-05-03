Статьи
3 мая, 14:00

Губерниев призвал МЧС отреагировать на затопление Новогорска: «Нужно оперативно откликнуться»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о затоплении олимпийской деревни в Новогорске.

«Плохо, что никто не приезжает. МЧС должен оперативно реагировать, чтобы стихия не превращалась в неожиданность. К сожалению, не всегда мы вовремя реагируем на происходящее. Тут можно только посочувствовать и активно добиваться правды», — сказал Губерниев «СЭ».

О затоплении олимпийской деревни в Новогорске сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». Местные жители уже обратились в МЧС, администрацию Химок и управляющую компанию, однако, помощи им оказано не было.

Дмитрий Губерниев
  • Slim Tallers

    Что-то много стало этого пропагандона на слуху. Не иначе,готовят его на повышение.

    04.05.2025

  • Горын

    Человек далёкий от от Министерства Чрезвычайных Ситуаций, пытается учить профессионалов, что и как им делать. МЧС единственное министерство, к которому практически нет претензий. В 50 лет можно и поумнее быть.

    04.05.2025

  • petrovich56

    У Митяя дачу затопило...

    04.05.2025

  • petrovich56

    Митяйка МАтч Тв-хочет сделать без звука своим присутствием...

    04.05.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Господи,кто же заткнет этого самовлюбленного, губошлепого долбоящера?

    03.05.2025

  • kim-1965

    Затопление - подумаешь... Вон, в США негры до сих пор страдают, в Лондоне люди от холода мучаются... Какие же местные жители подхимок неблагодарные - должны радоваться, и власти свои любить... Кью, понимаешь...

    03.05.2025

  • Nikolay Ovsyannikov

    Опять дурашка картонный рот открыл

    03.05.2025

  • михаил куколов

    А не пора ему засунуть свой язык в одно знакомое ему место!

    03.05.2025

  • Михалыч

    Кто там у нас министр МЧС ? Диме срочно погоны с дубовыми листьями и штаны с лампасами , ну прям подлецу - всё к лицу ...

    03.05.2025

  • Марс Булатов

    Когда же перестанут печатать эту гниду?!

    03.05.2025

  • Марс Булатов

    Лицемер!

    03.05.2025

  • Марс Булатов

    Мразь!

    03.05.2025

  • Марс Булатов

    Длбеб

    03.05.2025

  • sarkis1957

    А нам это надо сообщать?! Больше некого цитировать?! Или вам отдельно платят за это?!

    03.05.2025

  • Zohr Vad

    Ответ ответственных чиновников: Затопление это громко. Обычная ситуация, рабочая. Стихия. Форсмажёр.

    03.05.2025

  • andy1962

    потом выяснится, что затопление это большая лужа.

    03.05.2025

  • Niko McCowrey

    Слоган "Дня нас дна не существует" применим что к Губеру, что к СЭ.

    03.05.2025

