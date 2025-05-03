Губерниев призвал МЧС отреагировать на затопление Новогорска: «Нужно оперативно откликнуться»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о затоплении олимпийской деревни в Новогорске.

«Плохо, что никто не приезжает. МЧС должен оперативно реагировать, чтобы стихия не превращалась в неожиданность. К сожалению, не всегда мы вовремя реагируем на происходящее. Тут можно только посочувствовать и активно добиваться правды», — сказал Губерниев «СЭ».

О затоплении олимпийской деревни в Новогорске сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». Местные жители уже обратились в МЧС, администрацию Химок и управляющую компанию, однако, помощи им оказано не было.