Губерниев шокирован смертью Гришина: «Это кошмар. Соболезную всем, для меня это тоже личная потеря»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть коллеги Александра Гришина.

«Ужас и шок. Я растерян. Ужасная история, великолепный профессионал. Мы с Сашей много работали вместе и комментировали одни и те же виды спорта. И на биатлоне он готов был плечо подставить. Очень надежный человек в работе, очень дотошный, профессиональный, обаятельный. Ушел на Первый канал комментировать фигурное катание, стал незаменимым профессионалом в этом виде спорта. Это огромная потеря, страшная история. Я в ужасе и шоке. Он был хорошим комментатором. Молодые уходят... Вася Уткин, Саша Гришин. 47 лет... Это кошмар. Соболезную всем, для меня это тоже личная потеря», — сказал Губерниев «СЭ».

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу.