Губерниев о Мельниковой и Ступак в праймериз: «Если хотят быть по-настоящему надобными избранниками, совмещать вряд ли получится»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об участии олимпийских чемпионок Ангелины Мельниковой и Юлии Ступак в праймериз «Единой России».

«Если они хотят быть по-настоящему надобными избранниками, то совмещать вряд ли получится. Во-первых, надо выиграть выборы для начала. Во-вторых, это тот самый случай, когда нужно концентрироваться на депутатской работе, которая очень ответственная. У девчонок все получится, они молодцы. Поэтому желаю всяческого успеха обеим. Это в лишний раз говорит о том, что они собираются завершать свои спортивные карьеры», — сказал Губерниев «СЭ».

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». 24-летняя спортсменка будет бороться за место парламентария в Воронежской городской думе.

То же самое сделала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ступак, которая планирует стать депутатом Государственного совета Республики Коми.