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Губерниев — о признании Овечкина и Костомарова спортсменами 2024 года: «Это опять говорит о том, что Россия — неспортивная страна»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и фигуриста Романа Костомарова спортсменами 2024 года, согласно опросу ВЦИОМ.

«Это опять говорит о том, что Россия — неспортивная страна. Насчет Овечкина согласен на 100 процентов, а Костомаров второй год... Номинация «Преодоление года», «Мужество года», «Стойкость года» — он огромный молодец. Его нынешняя деятельность блестящая, желаем ему всяческих удач и здоровья, но она не имеет никакого отношения к спортивной карьере. К сожалению, в неспортивной стране наши люди поставили рядом Овечкина и Костомарова за прошедший год. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим», — сказал Губерниев «СЭ».

Роман Костомаров и Александр Овечкин набрали по 3 процента голосов. Остальные персоналии не набрали более 1 процента, в том числе Камила Валиева, Александр Большунов, Федор Емельяненко, Евгения Медведева, Хабиб Нурмагомедов, Артем Дзюба.

Александр Абустин

Александр Овечкин
Дмитрий Губерниев
Роман Костомаров
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