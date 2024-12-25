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Сегодня, 12:00

Длительность новогодних каникул 2024/2025: когда последний рабочий день в году

Россияне будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Yolya, iStock
В декабре 2024 года — 31 календарный день, из них 21 рабочих и 10 выходных дней (при условии графика работы 5/2).

По постановлению правительства РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году, каникулы в честь Нового года и Рождества начнутся раньше обычного. Однако в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Таким образом, последним рабочим днем в 2024 году станет суббота, 28 декабря.

Затем последуют праздничные выходные — с 29 декабря по 8 января. Граждане России будут отдыхать целых 11 дней. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Выходные в субботу и воскресенье, которые выпадают на 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.

Производственный календарь-2025 по&nbsp;месяцам с&nbsp;праздниками и&nbsp;выходными. Производственный календарь-2025: какие выходные будут у россиян в следующем году

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