Длительность новогодних каникул 2024/2025: когда первый рабочий день в новом году

У людей, работающих по графику 5/2, в декабре будет 21 рабочих и 10 выходных дней.

По постановлению о праздничных и выходных днях в 2025 году, подписанному премьером РФ Михаилом Мишустиным, праздничные каникулы в связи с Новым годом и Рождеством начнутся раньше обычного — с 29 декабря и продолжатся по 8 января. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Последним рабочим днем в 2024 году станет суббота, 28 декабря. Таким образом, россияне будут отдыхать 11 дней. А первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.