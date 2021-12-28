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Фигуриста Соловьева выписали из больницы после избиения

18:55
Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
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Директор Дмитрия Соловьева Елена Болотова в разговоре с «СЭ» рассказала о восстановлении фигуриста после избиения в центре Москвы.

Дмитрий Соловьев и&nbsp;Ксения Бородина. Как накажут хулиганов, избивших Дмитрия Соловьева? Можно ли «посадить их на десять лет»?

«Диму сегодня выписали. Сейчас он находится у реабилитолога. Пока на связь он не выходил. Я знаю, что эти дни он будет с врачом. Он очень сильно рвется на лед и боится всех подвести. Сейчас должно быть принято решение. Состояние сейчас удовлетворительное. Единственное, что сейчас скажут врачи — какие нагрузки возможны», — сказала Болотова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

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