Фигуриста Соловьева выписали из больницы после избиения

Директор Дмитрия Соловьева Елена Болотова в разговоре с «СЭ» рассказала о восстановлении фигуриста после избиения в центре Москвы.

«Диму сегодня выписали. Сейчас он находится у реабилитолога. Пока на связь он не выходил. Я знаю, что эти дни он будет с врачом. Он очень сильно рвется на лед и боится всех подвести. Сейчас должно быть принято решение. Состояние сейчас удовлетворительное. Единственное, что сейчас скажут врачи — какие нагрузки возможны», — сказала Болотова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.