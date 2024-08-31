Билялетдинов: «Алиев всегда был со своими загонами»

Бывший капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на призыв убивать мирное население Курской области со стороны бывшего одноклубника Александра Алиева.

39-летний украинец поддержал ВСУ, которые в настоящее время ведут боевые действия в Курской области. В своем обращении экс-игрок призвал уничтожать мирное население российского региона.

«Он всегда был со своими загонами. Не могу сказать, что много общался с ним, когда выступал за «Анжи». Но после того, как год назад он дал скандальное интервью, про него все стало понятно. Крышняк поехал. И это с учетом того, что сам он родом из Хабаровска. Либо ему диктуют сверху, что говорить, либо основательно промыли мозги», — приводит RT слова Билялетдинова.

В ходе карьеры Алиев помимо выступления за ряд украинских клубов в разное время играл в московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.