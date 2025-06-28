Статьи
28 июня, 13:14

Билялетдинов — о попадании в базу «Миротворца»: «Я уже в санкционных списках пару лет. На мою жизнь это не влияет»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в базу украинского сайта «Миротворец».

«Не знал, что меня включили в эту базу. С чего вдруг? Я не знаю, как мне это комментировать. Я уже в санкционных списках пару лет. На мою жизнь это не влияет. В Европу я не езжу. Так что по большому счету все равно», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее ТАСС сообщил, что в аналогичную базу попали бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев и Роман Адамов.

Динияр Билялетдинов
