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22 января, 23:36

Дина Аверина показала совместные фотографии с фигуристом Соловьевым

Даниил Аршавский
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Дина Аверина и Дмитрий Соловьев.
Фото соцсети

Серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина опубликовала серию фотографий с фигуристом Дмитрием Соловьевым на своей странице в соцсетях.

Фотографии намекают на то, что спортсмены могут состоять в отношениях.

«Прекрасное начало года», — подписала фотографии Аверина.

25-летняя гимнастка выступала в паре с Соловьевым на телепроекте «Ледниковый период».

35-летний фигурист завоевал золото Олимпиады-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Дина Аверина
Дмитрий Соловьев
Художественная гимнастика
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