Диетолог Мансурова заявила, что БАДы для снижения веса вредят организму

Врач-диетолог Ирина Мансурова заявила, что БАДы для снижения веса больше вредят организму, чем помогают. Она считает, что, не владея медицинскими знаниями о процессах организма, невозможно знать, как тот или иной препарат повлияет на здоровье.

«Таблетки, которые ускоряют обменные процессы в организме, опасны побочными эффектами, начиная от головокружения и заканчивая пищевыми нервными расстройствами», — заявила Мансурова Life.ru.

Врач отметила, что самыми безопасными средствами являются таблетки для похудения, разработанные на основе целлюлозы, клетчатки и крахмала.