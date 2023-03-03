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Сегодня, 15:20

Диетолог Мансурова заявила, что БАДы для снижения веса вредят организму

Виктория Кравченко
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Врач-диетолог Ирина Мансурова заявила, что БАДы для снижения веса больше вредят организму, чем помогают. Она считает, что, не владея медицинскими знаниями о процессах организма, невозможно знать, как тот или иной препарат повлияет на здоровье.

«Таблетки, которые ускоряют обменные процессы в организме, опасны побочными эффектами, начиная от головокружения и заканчивая пищевыми нервными расстройствами», — заявила Мансурова Life.ru.

Врач отметила, что самыми безопасными средствами являются таблетки для похудения, разработанные на основе целлюлозы, клетчатки и крахмала.

Источник: https://life.ru/p/1562046
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