Диего Марадона: «Уверен, что у России скоро будет вакцина от коронавируса»

Легенда футбола аргентинец Диего Марадона высказался о российской вакцине против коронавируса.

«Надеюсь, пандемия скоро закончится. Людям приходится тяжело, многие остались без работы. Я верю в Путина, уверен, что у него скоро будет вакцина», — приводит слова Марадоны издание Clarin.

По данным Worldometers, на день 29 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 44 382 151.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 212 767 человек. Далее идут Индия (8 088 851) и Бразилия (5 496 402).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 234 177. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (159 033) и Индия (121 131).