Диего Марадона: «Уверен, что у России скоро будет вакцина от коронавируса»
Легенда футбола аргентинец Диего Марадона высказался о российской вакцине против коронавируса.
«Надеюсь, пандемия скоро закончится. Людям приходится тяжело, многие остались без работы. Я верю в Путина, уверен, что у него скоро будет вакцина», — приводит слова Марадоны издание Clarin.
По данным Worldometers, на день 29 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 44 382 151.
Первое место по числу зараженных занимают США — 9 212 767 человек. Далее идут Индия (8 088 851) и Бразилия (5 496 402).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 234 177. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (159 033) и Индия (121 131).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.