Дэвид и Виктория Бекхэм поссорились с принцем Гарри и Меган Маркл. Бекхэмов подозревали в сливе информации о королевской паре

Дэвид и Виктория Бекхэм поссорились с принцем Гарри и Меган Маркл

Дэвид и Виктория Бекхэмы поссорились с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

По данным источника, отношения между семьями испортились на фоне обвинений в адрес Бекхэмов в том, что те якобы сливали информацию о королевской паре в прессу.

Британское издание отмечает, что эти обвинения вывели Дэвида Бекхэма из себя.

По данным источника, эти обвинения прозвучали в «напряженном телефонном» разговоре, после которого между Бекхэмами и королевской парой произошла ссора. Daily Mail не уточняет, между кем был разговор.

«Маловероятно, что они смогут сейчас помириться», — приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Дэвид и Виктория Бекхэмы были гостями на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке в 2018 году. При этом принц Гарри и Меган Маркл не посетили свадьбу старшего сына Бекхэмов Бруклина на актрисе Николе Пельтц в 2022 году.