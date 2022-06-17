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Сегодня, 11:45

Бекхэм — о супруге Виктории: «Я чистоплотный, а она нет»

Бекхэм рассказал о своих взаимоотношениях с супругой
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм рассказал о своих взаимоотношениях с супругой Викторией.

Среди прочего, Бекхэм отметил, что является чистоплотным человеком, в отличие от своей жены.

«Я чистоплотный, а она нет. Я опрятный, а она нет. Она моется время от времени (смеется). Еще у меня есть привычка откашливаться. Ей это не нравится.

Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на прически и татуировки. Но я люблю моду», — цитирует Бекхэма Daily Express.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывается троих сыновей и одну дочь.

Источник: https://www.express.co.uk/celebrity-news/1625078/David-Beckham-wife-Victoria-beckham-not-clean-tattoos-on-nerves-not-clean-kids-news-latest
Дэвид Бекхэм
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