Бекхэм рассказал о своих взаимоотношениях с супругой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм рассказал о своих взаимоотношениях с супругой Викторией.

Среди прочего, Бекхэм отметил, что является чистоплотным человеком, в отличие от своей жены.

«Я чистоплотный, а она нет. Я опрятный, а она нет. Она моется время от времени (смеется). Еще у меня есть привычка откашливаться. Ей это не нравится.

Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на прически и татуировки. Но я люблю моду», — цитирует Бекхэма Daily Express.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывается троих сыновей и одну дочь.