«Десантник», который ударил журналиста НТВ на День ВДВ, напал на автора ММА

Получивший спорную известность после репортажа «Расплескалась синева» на телеканале НТВ Александр Орлов по прозвищу «Колобок», снова проявил свой вспыльчивый нрав.

Он напал на автора раздела MMA портала Sports.ru Алексея Сафонова во время записи одной из программ.

Орлов хотел задать вопрос, но потом бросился к журналисту и предпринял несколько попыток ударить его. Ситуацию успокоила охрана.

Сафонов предложил Орлова «выйти на ринг» и упрекнул того в том, что тот раньше нападал только на «журналистов, которые не могут дать отпор».

Напомним, что сюжет под названием «Расплескалась синева...» шел в прямом эфире. Журналист стоял у фонтана в ЦПКиО им. Горького, когда к нему приблизился по виду нетрезвый мужчина, ругавшийся нецензурными словами и угрожавший захватить Украину. На просьбу репортера «помолчать» Орлов ударил его по лицу. За это он получил шесть месяцев исправительных работ.