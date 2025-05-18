Депутат Журова объяснила, почему Загитовой отказали в постройке школы в Казани

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой не прошел процедуру согласования у руководства Республики Татарстан. Ранее об этом заявило издание «БИЗНЕС Online».

«Если этот проект собирались реализовать за счет бюджета региона, то сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Журовой. — И для страны, и для республики непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства».

Депутат подчеркнула, что в Татарстане много катков и ледовых дворцов, но допустила, что школа Загитовой все равно появится в Казани, например, на базе спортивного объекта, который еще не назван в чью-то честь.

«То есть не строить новый спорткомплекс с нуля, а открыть свое отделение фигурного катания в уже существующей спортивной школе и планомерно развивать его», — добавила Журова.