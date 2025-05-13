Журова назвала политические декларации для гребцов беспределом

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова раскритиковала требование организаторов первенства Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет о подписании политических деклараций. Ранее во вторник стало известно, что российские спортсмены не примут участия в турнире в Польше.

«Этот беспредел был уже давно, но сейчас это касается в том числе несовершеннолетних спортсменов, — приводит РИА Новости слова Журовой. — Люди голосовать еще не могут, а их уже заставляют подписывать политические декларации. Куда это годится?»

Депутат задалась вопросом, какой была бы реакция представителей Польши на аналогичные требования к их молодым спортсменам, и подчеркнула, что многие международные федерации заявляли, что подобное не должно касаться детского и юношеского спорта.

«Эти двойные стандарты каждый раз просто потрясают. Это дети, куда мы их ведем такими вещами? Вот такая демократия, оказывается», — добавила Журова.

Первенство Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет пройдет в Крушвице (Польша) 24-25 мая.