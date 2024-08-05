Журова ответила Земфире*: «Злость смыть надо ей. Может, она русский забыла?»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова певицы Земфиры* в свой адрес.

Ранее Земфира резко отреагировала на слова Журовой о поражении российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале Олимпиады-2024.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я, иноагент и релокант, очень болела за наших девочек. Но вам, неистовому партработнику, вдруг стало все ясно — «не за Россию, за себя». Так вот, мадам Журова, за Россию, за меня и миллионы людей. А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять: ваши слова — ноль, вы ни разу не народ», — написала певица.

«Бред какой-то. Она оппозиционер, с ней все ясно. По-моему, злость смыть надо ей, потому что я как раз похвалила наших девочек и сказала, что они не виноваты в том, что выступают за себя, а не за страну. Просто ей хочется сделать из этого свою рекламу. Может, читать надо научиться? Может, она русский забыла и не видит интонацию в моих словах? Я девочек поздравила, но завоевали они медали для себя, там же не было ни флага, ни гимна. Ничего в этом плохого нет», — сказала Журова «СЭ».

Софья Грецкая

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента