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Депутат Лебедев раскритиковал Ирину Роднину в Госдуме: «Сидит, хлопает глазами и ничего не понимает»

14:20
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» резко высказался о спортсменах в политике.

«Спортсмены не должны идти в политику. Им нечего там делать! Ни пользы, ни толка, ничего от них нет. Из всех действующих депутатов, кто раньше был спортсменом, вы сейчас вряд ли вспомните хоть одного, кто внес какой-то вклад в законотворческую деятельность. Конечно, избиратель 60-х или 70-х годов вспомнит выступления Родниной в фигурном катании, увидит ее фамилию, а потом отдаст свой голос за нее.

Но при этом, толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит. Спортсменов в Госдуме используют для привлечения избирателей, либо для того, чтобы спрятать их от моментов, которые отрицательно скажутся на их жизни", — сказал Лебедев «СЭ»

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

(Владислав Флегонтов)

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