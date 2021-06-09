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Депутат Лебедев: «Не устрой наши болельщики кровавых потасовок в Марселе, сейчас бы их пустили в Данию»

14:15
Игорь Лебедев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Лебедев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» заявление полиции Дании о неприезде российских болельщиков на матч Евро-2020. Об этом ранее написало датское издание ВТ.

«Нам, как великой стране, пора прекратить в каждом шаге европейских друзей искать какую-то политизированность, дискриминацию и русофобию, — сказал Лебедев «СЭ». — Проблемы с болельщиками существуют во всех странах. Болельщики, приезжая в другое государство на соревнования, доставляют массу хлопот и проблем. Болельщики ведут активный образ жизни, употребляют алкогольные напитки, бурно выражают свои эмоции. Естественно, напрягают правоохранительные органы тихих европейских стран. С одной стороны, я понимаю Данию, они смогут спокойно провести матч. С другой же, мы понимаем, что острая политическая ситуация между Россией и странами Евросоюза повлияла на это. Еще 8 лет назад наших болельщиков спокойно пускали без всяких проблем».

Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов.Заговор против России? Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов

Лебедев также считает, что беспорядки российских болельщиков на Евро-2016 повлияли на решение Дании.

«Не устрой наши болельщики кровавых потасовок в Марселе, возможно, сейчас бы их пустили. Палка о двух концах. Санкционный режим накладывает отпечаток. Но и не будь наши болельщики идиотами в некоторых ситуациях, такого бы не случилось. Речь идет об организованных фанатских группах. Повторение Марселя не хочется ни одной европейской стране. Поэтому Дания пошла по такому пути. Мы можем жалеть, что так случилось, но никаких контрмер принять не можем», — добавил Лебедев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)

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