Депутат Госдумы Свищев прокомментировал беспорядки в США
12:34
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался по поводу событий, произошедших в среду, 6 декабря, в США.
В Вашингтоне сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов.
— Никто не ожидал, что у этих выборов будет такой результат. Важно не то, кто победил, а что гибнут люди! Это, конечно, самое страшное. Я против любого насилия.
Пусть выбирает американский народ — это их выборы и их система, но ситуация печальная. Думаю, все эти волнения закончатся в ближайшее время.
(Данил Алешин)
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