Свищев: «С приходом Трампа возвращение нашего спорта — это длинный путь»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от влияния избранного президента США Дональда Трампа на мировой спорт.

«По мне, президент Трамп — личность неординарная. Но мне кажется, что глобального изменения в международном спорте быстро не произойдет. Даже если будут приняты решения на сближение наших стран, то спорт не находится в первой десятке вопросов, которые будут срочно решены. Поэтому, как мне кажется, будет долгое принятие решений, долгое восстановление отношений. Плюс надо понимать, что наши ближайшие соседи будут постоянно что-то выторговывать, запугивать коллег из других стран. Так что, думаю, с приходом Трампа возвращение нашего спорта — это длинный путь», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября. 20 января 2025 года истекают полномочия действующего американского лидера Джо Байдена. В тот же день пройдет инаугурация Трампа.