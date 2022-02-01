Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» назвал причины, из-за которых не смог попасть в Финляндию.

«Польша внесла меня в визовый санкционный список, а на границе с другим более приличным государством возникли проблемы, так как это единое шенгенское пространство. Поляки испугались об этом оповестить меня. Я ехал по приглашению депутатской группы парламента Финляндии. У меня было разрешение от правительства Финляндии. Это был не частный визит, который не смог состояться, потому что поляки, как обычно, подложили какую-то свинью. Да они всегда были трусами. Поляки могут по мелкому нагадить и сидеть там у себя. Я не буду требовать с них объяснений. Это ниже моего достоинства. Думаю, в шенгенской зоне есть страны, чьи интересы ущемляет польская бредятина. Если Евросоюз считает, что хочет продолжать сотрудничество в рамках проектов, которые мы уже ведем, значит, они что-то предпримут. Если не захотят, то что я тут могу сделать. Насильно мил не будешь. Это еще раз подчеркивает, что в Евросоюзе есть нормальные страны, а есть полустраны, которые напоминают о себе негативной повесткой», — сказал Милонов «СЭ».

Ранее стало известно, что власти Польши без объяснения причины закрыли Милонову въезд в Евросоюз.