Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала корреспонденту «СЭ» рекламный ролик УЕФА, который призывает европейцев экономить электроэнергию.

«У европейцев сейчас политика экономии. Ряд стран будут штрафовать за не экономию. Спортивные площадки часто используют для какой-то рекламы. Не худшая реклама экономить ресурсы. Планете будет в будущем полегче. Всегда есть плюсы и минусы от этого. Мы им сочувствуем. Они сами на это пошли. Не мы их заставили. Если мы так сделаем, они увидят в этом злой умысел и скажут, что мы потешаемся», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее УЕФА выпустил ролик перед чемпионатом мира-2022, в котором европейцев призвали реже пользоваться электроприборами.