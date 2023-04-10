Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая грозится отказать в визах спортсменам из России, если спортивные федерации согласятся с рекомендациями МОК допустить их к соревнованиям.

«Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. МОК — международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать МОК, так и МОК — им. МОК работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими. Ни разу за всю свою жизнь не видела, чтобы кто-то принимал положительные решения для россиян или в свое время спортсменов из Советского Союза. В лучшем случае не нарушают международное право», — сказала Роднина «СЭ».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.